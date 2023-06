Nuovo allerta giallo su Milano e Lombardia per temporali. Maltempo in agguato per tutto il weekend anche sul resto d’Italia

A partire dal pomeriggio di venerdì 2 giugno, si prevede un’estensione del maltempo sull’area di Milano di instabilità con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali già a partire dalle ore 16. Tale instabilità e la conseguente allerta proseguirà per tutta la giornata di sabato 3 giugno.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Anche sul resto d’Italia, a partire dal tardo pomeriggio del 2, con particolare intensificazione il 3 giugno, condizioni di instabilità con precipitazioni e temperature in forte ribasso. Condizioni più gentili al centro e al sud. Da domenica 4 il tempo dovrebbe nuovamente migliorare. Successive instabilità in agguato e sempre possibili.

(2 giugno 2023

