L’ex primo ministro Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato al San Raffaele e poche settimane dalle sue dimissioni. Il presidente di Forza Italia è ricoverato per “controlli previsti”, come da dichiarazioni ufficiali che non tengono conto del fatto che tutta Italia sa che Berlusconi è malato e come ogni ammalato ha bisogno di cure.

Secondo fonti di stampa il ricovero durerà più di un giorno.

(9 giugno 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata





















Mi piace: Mi piace Caricamento...