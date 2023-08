Lombardia. Neve al Sestrière. L’Adda esonda in Valtellina vicino a Sondrio

Il maltempo ce la mette tutta. Mentre un’esondazione in Valtellina, vicino a Sondrio, fa che il fiume Adda spaventi la popolazione all’altezza della confluenza con il torrente Frodolfo, vero protagonista dell’esondazione. Sono ripresi i temporali su Milano con allagamento di via Molino delle Armi, in pieno centro, completamente allagata. La neve d’agosto ha imbiancato il Sestriere bloccando auto e turisti.

Problemi per la circolazione su diverse strade della Lombardia, chiuse strade e piste ciclabili. In provincia di Sondrio, a Valdisotto in Valtellina, dieci persone sono state evacuate. Problemi anche sulla Statale 36 del Lago Di Como e Dello Spluga dove è stato chiuso il passo dello Spluga, sul versante svizzero, per frana. Il maltempo dovrebbe durare ancora per 48 ore. Parchi ancora chiusi a Milano. Chiuso l’idroscalo. (28 agosto 2023)

