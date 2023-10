Finalmente il Giambruno. Mancava. Ed è emozionante la nuova uscita del giornalista di Rete 4, uscita ad uso del nosocomio che lo segue, che parla di Berlusconi come dello statista (ha detto statista?) che ha fermato “la transumanza dall’Africa”. E’ del tutto irrilevante che il termine transumanza sia utilizzato per gli animali e in particolare per le pecore e che Giambruno non l’abbia riferito al gregge che si è precipitato a seguire le reti Mediaset transumando, per l’appunto, da Rai alle televisioni del biscione più semplici da seguire, diciamo…

Si accenna con garbo a quel famoso abbassamento del livello culturale del quale quei radical-chic comunisti che hanno addirittura a cuore la professionalità e le libertà individuali, versus i pecoroni che transumano da un partito partito all’altro cercando di trovare pace, delirano per la rovina dell’Italia tutta.

Dopo l’ennesima trovata comunicativa del giornalista, terremo così d’occhio i dati d’ascolto di tutte le reti e i milioni di telespettatori che passeranno a seguire il programma dell’augusto consorte su Rete 4. Li definiremo: giambrunanza perché il mondo del giornalismo moderno a sostegno del governo in carica passa dal transumanar e giambrunar.

(1 ottobre 2023)

