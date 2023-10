Made 4 Art presenta “Worldviews”, dal 18 al 31 ottobre

In occasione della diciottesima edizione di Photofestival, una delle principali manifestazioni dedicate alla fotografia in Italia, Made 4 Art è lieto di presentare presso la propria sede nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, una mostra collettiva di opere degli artisti fotografi Sergio Armaroli, Achille Ascani, Giorgio Pica, Andrea Quartieri e Alfio Sacco a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

L’astrazione e il mosso in fotografia sono in grado di fornire all’osservatore una prospettiva differente con cui guardare il contesto in cui vive. Gli artisti protagonisti del progetto espositivo di Made 4 Art descrivono con questi lavori una realtà dai contorni sfumati, poco definiti, dove il soggetto sembra perdere concretezza per lasciare spazio all’immaginazione e alla libera interpretazione. Dalle tracce del tempo impresse sui muri urbani che Alfio Sacco ha saputo cogliere con occhio curioso e attento agli evocativi dettagli di elementi naturali, come fuoco e acqua, sapientemente ritratti da Giorgio Pica, dai particolari di una vecchia e polverosa valigia che Sergio Armaroli ha sottratto allo scorrere del tempo e al suo contesto, un oggetto così già di per sé carico di storia e memoria, della vita vissuta dai suoi proprietari, alle atmosfere oniriche e stranianti che caratterizzano le città rivisitate tramite il riconoscibilissimo linguaggio artistico di Achille Ascani, fino, ancora, alle evoluzioni di forme impalpabili e colori presenti negli scatti di Andrea Quartieri, che si avvicinano alla pittura informale, alla costante ricerca di equilibrio e armonia, in un profondo dialogo con l’interiorità e l’inconscio di chi le osserva. Un rapporto serrato, quello che si instaura tra una fotografia e l’altra, grazie al connubio tra le diverse tecniche e modalità espressive che gli artisti hanno adottato per dare forma alla propria creatività. Uno sguardo differente sulle cose, un approccio alternativo nei confronti di ciò che è al di fuori di noi e rispetto alla nostra dimensione interiore, visioni del mondo.

“Worldviews” è visitabile dal 18 al 31 ottobre 2023 con opening mercoledì 18 ottobre dalle ore 18 alle 20; per gli altri giorni apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 e il sabato dalle ore 15 alle 18.

MADE4ART

Sergio Armaroli | Achille Ascani | Giorgio Pica | Andrea Quartieri | Alfio Sacco

Worldviews

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

18 – 31 ottobre 2023

Opening mercoledì 18 ottobre ore 18 – 20

Orari dal 19 ottobre: lunedì ore 15 – 19, martedì – venerdì ore 10 – 19, sabato ore 15 – 18

Ingresso gratuito, su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Via Ciovasso 17, Brera District, 20121 Milano, Italia

Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone

www.made4art.it | info@made4art.it, +39.02.23663618

(8 ottobre 2023)

