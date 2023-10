Domenica 22 ottobre, a Brescia, al Museo di Santa Giulia David Lachappelle per Fondazione Brescia Musei

Domenica 22 ottobre, presso l’Auditorium del Museo di Santa Giulia, David LaChapelle sarà ospite d’eccezione a Brescia per una lectio magistralis aperta al pubblico, un viaggio per immagini attraverso l’arte che l’ha reso celebre.

Il grande fotografo americano racconterà – in dialogo con Denis Curti, curatore della mostra David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a beautiful land – il percorso personale, professionale e artistico che lo ha portato a confrontarsi con Giacomo Ceruti nell’opera Gated Community, realizzata per Pinacoteca Tosio Martinengo su commissione di Fondazione Brescia Musei nell’anno di Brescia Capitale Italiana della Cultura per entrare a far parte della collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Una sfida coinvolgente che, grazie allo sguardo non convenzionale di LaChapelle, capace di interpretare le più oscure criticità contemporanee, dimostra, per un sentire comune e, forse, anche per contrasto di strumenti nel tributo del fotografo americano al maestro lombardo, una volta di più, che l’arte è sempre contemporanea.

Nell’appuntamento del 22 ottobre, organizzato da Fondazione Brescia Musei, LaChapelle affronterà dal vivo come il suo amore per l’arte lo porti a sviluppare un profondo interesse per la figura umana, rileggendola in chiave collettiva, dando voce a significative riflessioni sulle disuguaglianze del nostro tempo, nel caso di Gated Community, nate dalla meditazione sull’opera di Ceruti. Un confronto che ha portato il fotografo verso l’idea di “costruire” un pensiero critico forte, teso sulla contemporaneità e sulle esagerazioni del lusso, sulle differenze delle classi sociali. Un racconto potente, una “messa in scena” crudele e sincera, capace di arrivare dritta al cuore di tutti.

Il progetto site specific disegnato da David LaChapelle per Pinacoteca Tosio Martinengo nell’anno Capitale Italiana della Cultura si specchia e riflette nella mostra A compassionate Eye, attualmente in corso al Getty Center di Los Angeles. Un percorso ambizioso che si pone l’obiettivo di strutturare un’architettura espositiva itinerante che ha l’obiettivo di raccontare l’universo classico cerutiano nell’incontro dell’immaginario lachapelliano: la mostra oggi attinge all’universo sociale drammatico degli homeless di Los Angeles per fare in modo che un artista contemporaneo, a distanza di 300 anni, porti il suo sguardo su un tema sociale di grande rilievo all’interno delle sale normalmente adibite proprio a Giacomo Ceruti. Ne è derivata una visione inedita che amplia il messaggio di Ceruti, a una dimensione globale quanto disastrosamente attuale.

L’appuntamento è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione necessaria al Centro Unico Prenotazioni del Museo di Santa Giulia e ritiro del coupon entro venerdì 20 ottobre. Al termine dell’incontro l’Artista sarà a disposizione per il firmacopie del catalogo, in vendita per l’occasione a un prezzo speciale. Pinacoteca Tosio Martinengo resterà aperta fino alle 20.00 per consentire al pubblico di visitare la mostra David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land, che, alla luce del grande apprezzamento di pubblico, chiuderà definitivamente il 19 novembre 2023.

Domenica 22 ottobre

DAVID LACHAPELLE per Fondazione Brescia Musei

Una Lectio Magistralis

(10 ottobre 2023)

