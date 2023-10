Brescia polo del Sociale grazie a Intesa Sanpaolo. Il commento della Sindaca Castelletti

Un miliardo e mezzo in cinque anni da Intesa Sanpaolo a sostegno di un programma per il sociale mai visto in Italia: “La notizia che Intesa Sanpaolo realizzerà a Brescia il principale programma per il sociale promosso in Italia da un soggetto privato è davvero importante e avrà un grande impatto sulla nostra città, contribuendo a trasformarla nella Capitale italiana del Sociale”, lo scrive Laura Castelletti, sindaca di Brescia in una nota stampa.

“Il progetto da 1,5 miliardi di euro in cinque anni è stato annunciato questa mattina durante il convegno “Nessuno escluso. Crescere insieme in un Paese più equo” continua la Sindaca “al quale purtroppo non ho potuto partecipare, perché impegnata a Genova, all’assemblea nazionale di Anci, invitata dal ministero della Cultura per il bilancio di Capitale della Cultura 2023. Mi preme, però, sottolineare che questa operazione, innestata in un tessuto fertile come quello bresciano, con una profonda tradizione in ambito sociale, non porterà solo fondi e strumenti per iniziative volte a rispondere ai bisogni, a contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale, ma sarà in grado di promuovere un circolo virtuoso, attirando qui intelligenze e competenze, attivando sperimentazioni e buone pratiche che potranno cambiare in meglio il tessuto sociale della nostra città, dando nuove, interessanti opportunità a chi la abita. Per una sindaca, che ha come priorità il benessere dei suoi concittadini, è una grande opportunità e per questo ringrazio il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina e il presidente emerito Giovanni Bazoli, che hanno creduto in Brescia e nelle sue potenzialità. Il Comune” chiude la nota della Sindaca di Brescia “è pronto a collaborare attivamente per costruire insieme una città sempre più giusta e solidale”.

(26 ottobre 2023)

