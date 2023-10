Mostra “Guido Harari. incontri. Cinquant’anni di Fotografie e Racconti”

Inaugura alla Fabbrica del Vapore venerdì 27 ottobre, alle ore 11.30, presso lo spazio Ex Messina in Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4, si svolgerà la presentazione della mostra “Guido Harari. Incontri. 50 anni di fotografie e racconti”, in programma negli spazi di Fabbrica del Vapore dal 28 ottobre al 1° aprile 2024.

Il percorso espositivo ripercorre, con più di 300 scatti, la carriera del fotografo e il suo forte legame con la musica.

(26 ottobre 2023)

