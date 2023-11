Dal 6 all’8 novembre nei cinema di tutta Italia “Io, noi e Gaber”

Dal 6 all’8 novembre le multisala del Circuito UCI Cinemas proietteranno Io, noi e Gaber, il docu-film che ripercorre attraverso immagini dell’epoca e interviste a famigliari, amici e personaggi della musica e dello spettacolo, la carriera di Giorgio Gaber. Diretto da Riccardo Milani e distribuito da Lucky Red, Io, noi e Gaber è un vero e proprio omaggio al “Signor G” e alla sua inimitabile carriera a vent’anni esatti della sua scomparsa.

Io, noi e Gaber è girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, protagonista assoluto di una delle pagine più preziose dello spettacolo italiano, dalla musica leggera al teatro canzone. Un viaggio intimo ed esclusivo. Da una parte la storia più privata attraverso le parole della figlia e delle persone storicamente a lui più vicine. Dall’altra, un racconto corale di grandi personaggi ed artisti che lo hanno vissuto e amato negli anni. Ognuno di loro attraverserà, a suo modo, l’Italia per raggiungere uno dei teatri storici milanesi più cari al SignorG: il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Il film è in programmazione dal 6 all’8 novembre alle 18.15 e alle 20.30 nelle multisala di UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), (PG), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN); UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), Piacenza (PC), UCI Perugia (PG), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR) proietteranno Io, noi e Gaber il 6 novembre alle 18.15 e il 7 e l’8 novembre alle 20.30.

Il film sarà in programmazione lunedì 6 novembre alle 20.30 nelle multisala di UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Catania (CT), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Luxe Maximo (RM), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Palermo (PA), UCI Sinalunga (SI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO). Inoltre Io, noi e Gaber verrà proiettato lunedì 6 novembre alle 18.15 presso UCI Megalò (CH).

(2 novembre 2023)

