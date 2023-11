Terrorismo, la Polizia ha arrestato un 37enne risultato legato all’Isis

E’ stato fermato casualmente alla stazione Cadorna il 29 agosto, alla vista degli agenti della Polmetro aveva urlato il solito slogan militante mentre tentava di estrarre un coltello dallo zaino. L”uomo, un 39enne arrestato di rientro dall’Algeria, è risultato appartenere alle milizie del sedicente stato islamico.

I fatti lo scorso 29 agosto, ma la notizia è stata diffusa soltanto nella tarda mattinata del 9 novembre, gli agenti avevano visto quell’uomo di origine nordafricana muoversi in modo circospetto nella stazione della metropolitana di Cadorna e lo avevano fermato prima che riuscisse ad estrarre un coltello (lama 12cm, come da informazioni) dallo zaino che aveva con sé. L’uomo, Yassine Chouial, 37 anni algerino, era ricercato per terrorismo internazionale e avrebbe fatto parte dell’esercito dello stato islamico fin dal 2015. Si ignora se abbia già subito condanne. L’uomo si trova ora a San Vittore.

(9 novembre 2023)