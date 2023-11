Consigli per vivere a Milano con un occhio al risparmio: dalla spesa agli spostamenti

Milano è una città vivace e multietnica, che ogni anno attira tantissime persone intenzionate a trasferirsi per motivi di lavoro oppure di studio. Tuttavia, la città meneghina è anche nota per essere tra le più costose d’Italia, sia in termini di vita che di alloggi. Ad esempio, una camera singola a Milano può costare fino a 100 o 200 euro in più rispetto ad altre città italiane, pertanto se si ha intenzione di vivere qui è fondamentale individuare i modi per risparmiare.

In quale zona alloggiare

Come detto in precedenza, questa città è piuttosto costosa per gli alloggi, tanto da essere definita ormai “la piccola Londra”. Una camera singola Milano va dai 400 ai 600 euro in media, mentre un monolocale può costare addirittura 1000 euro. Il suggerimento per risparmiare è quello di cercare delle soluzioni un po’ fuori mano. Il quartiere più economico è Baggio, nella parte occidentale del capoluogo lombardo. Una camera singola a Milano in zona Baggio si può trovare anche sui 500 euro. I prezzi sono simili anche a Città Studi e Lambrate. Questi quartieri sono perfetti per gli studenti del Politecnico e delle facoltà scientifiche della Statale, poiché sono vicini ai punti di interesse ma ben collegati con il centro. Tra i quartieri più economici per gli studenti è possibile citare anche Bicocca: una camera singola a Milano in questo quartiere va dai 450 euro al mese a salire.

La spesa

A Milano, dopo le spese per l’alloggio, è la spesa per generi di prima necessità a pesare maggiormente sul bilancio mensile. I costi nei supermercati possono essere più alti rispetto ad altre città, ma esistono strategie per risparmiare. Oltre a preferire i discount, un’alternativa conveniente è l’acquisto di prodotti a chilometro zero nei numerosi mercati della città; tra questi, il mercato agricolo di Porta Romana, tra i più grandi e famosi della città, ma ci sono circa 100 mercati settimanali in diversi quartieri, sia all’aperto che coperti. Inoltre, è bene valutare l’opzione del servizio di consegna a domicilio, che offre la comodità di fare la spesa senza la necessità di spostarsi. Sebbene la consegna sia a pagamento, considerando il risparmio sui costi del carburante e la possibilità di sconti, può risultare vantaggiosa. Inoltre, sul web è possibile trovare degli sconti da applicare per ridurre l’importo da pagare.

I trasporti

In città ci sono diversi metodi per spostarsi, ma l’opzione più gettonata è il car/moto/bike sharing. Si tratta, in poche parole, di un servizio di noleggio a breve termine offerto da aziende pubbliche o private, che mettono a disposizione dei mezzi e li distribuiscono in tutta la città. I clienti possono registrarsi al servizio e prenotare online il mezzo scelto, oppure utilizzare una tessera apposita. I prezzi variano dai 3 ai 10 euro all’ora per le auto, a seconda del tipo di vettura scelta, mentre le moto e le biciclette hanno prezzi ancor più convenienti. In alternativa, si può utilizzare il trasporto pubblico, che nel capoluogo lombardo è efficiente e ben organizzato. Il prezzo mensile dell’abbonamento ai mezzi è di circa 30 euro, ma ci sono agevolazioni rivolte a categorie specifiche come coloro che hanno un ISEE basso, studenti, lavoratori giovani, ecc.

(10 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...