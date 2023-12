Sanremo 2024. Con Amadeus la cantante Giorgia, Lorella Cuccarini e la brava Teresa Mannino. E poi Fiorello

Il direttore artistico (in chiara scadenza) del festival di Sanremo Amadeus, quattro edizioni da record una dietro l’altra sono un ottimo motivo per chiedergli di spostarsi, ha fatto alcuni nomi per la quinta edizione. Si tratta delle co-conduttrici che saranno Giorgia che il festival lo vinse due volte con due performance una più bella dell’altra, la ballerina sovranista agée Lorella Cuccarini e la brava Teresa Mannino. Nella serata finale irromperà come sempre quel geniaccio di Fiorello. Lo ha detto Amadeus al TG1 in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!. (30 novembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata