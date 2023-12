Il Paraguay firma uno “storico” accordo con il Kalaisa, ma il paese non esiste

Arnaldo Chamorro, Chief of Staff of the Ministry of Agriculture in Paraguay, signed a memorandum with the “United States of Kailasa”. Kailasa is an unrecognized hindu micronation which claims to have bought an island in the coast of Ecuador. Its leader faces several sexual… pic.twitter.com/lE17Be93rH — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) November 30, 2023

Ilaveva appena firmat uno “storico” accordo con il, prospero regno da una qualche parte del mondo, salvo poi accorgersi: è l’ennesima beffa di furbastri che approfittano deldella classe politica internazionale, mentre chi ha intenzioni malvage affila le armi ed è sempre più preparato. A farne le spese ildel ministero dell’Agricoltura delche ha siglato un protocollo bilaterale con la sedicente nazione delinventata in America Latinagià condannato per stupro che dimostra una certa abilità nel truffare i potenti del mondo, essendo i suoi emissari ad entrare persino all’Onu. Il post pubblicato di seguito racconta il resto.Lo stato delè una micronazione hindu non riconosciuta che reclama l’acquisto di un’isola al largo dell’Ecuador e aveva siglato un accordo con ilper, scrive Repubblica , “esplorare attivamente l’instaurazione di relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti del Kailasa e sostenere la loro ammissione come Stato membro di varie organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite”, in cambio di “aiuti volti a sostenere il settore agricolo del Paraguay ed in particolare l’irrigazione dei suoi terreni”. Sganasciarsi dalle risate è poco rispettoso, ma una sana ghignata ci sta tutta. (2 dicembre 2023)– diritti riservati, riproduzione vietata