Alexei Navalny è sparito nel nulla da 6 giorni: non è più nella colonia penale numero 6 di Melekhovo

Il principale oppositore di Putin, Alexei Navalny imprigionato dopo processi-farsa e rinchiuso nella colonia penale numero 6 di Melekhovo è scomparso dalla prigione e nessuno sa dove sia; i funzionari della colonia penale dove si trovava prigioniero rifiutano di dire dove si trovi. Navalny è sparito un paio di giorni prima dell’annuncio della ricandidatura di Vladimir Putin.

La portavoce di Navalny ha fatto sapere ai media internazionali di essere molto preoccupata per la vita di Navalny: “Siamo preoccupati per la sua vita. Non sappiamo dove si trovi, cosa gli stia succedendo. Crediamo che sia stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Del resto nell’ultimo verdetto era stato stabilito che sarebbe stato trasferito a un certo punto”. Per Kira Yarmysh stanno cercando di “silenziarlo prima delle elezioni” essendo Alexei Navalny l’unica persona in Russia che può sfidare Putin senza neanche essere candidato.

Navalny è stato condannato lo scorso agosto a 19 anni per “estremismo”, una condanna ritenuta di sicura matrice politica.

(11 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata