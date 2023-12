Made4Art, una nuova esposizione dal 9 gennaio

di Redazione Milano

Made4Art di Milano, nella sua sede nel cuore di Brera, storico quartiere dell’arte in centro a Milano, è lieto di segnalare la speciale mostra-evento “MADE4ART e Libreria Bocca – artisti scelti dal Premio d’arte Bocca 1997 – 2023”, organizzata in collaborazione con la storica Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. In esposizione opere degli artisti selezionati: Christian Aloi, Achille Ascani, Silvio Balestra, Alda Maria Bossi, Narciso Bresciani, Stefano Bressani, Chiara Galliano, Monica Gorini, Elena Mantovani, Lorenzo e Simona Perrone, Edoardo Pilutti Toniolo, Paco Ramos, Edoardo Romagnoli, Roberta Rossi, Silvia Serenari, Marie Sugimoto, Rita Vitaloni, Melissa Wauchope – “Damson”.

L’esposizione si terrà dal 9 al 12 gennaio 2024; opening martedì 9 gennaio dalle ore 18 alle 20, gli altri giorni apertura dalle ore 10 alle 18. MADE4ART è in Via Ciovasso 17, 20121 Milano (Metro Lanza, Cairoli, Montenapoleone).

Informazioni: www.made4art.it | info@made4art.it.

(28 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...