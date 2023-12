Sul caso delle commesse Anas sarebbe spuntata un’intercettazione in cui si parla di “accordo con la Lega”

Secondo Sky TG 24 sarebbe fissato per il, ma la data non è certa,che ha disposto cinque misure cautelari tra cui una a 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie e che vede coinvolto anche, il figlio dell’ex parlamentare a sua volta finito nel registro degli indagati in un fascicolo in cui si procede per corruzione e turbativa d’asta. Secondo il sito dell’autorevole testata giornalistica gli interrogatori di garanzia saranno fissati dal giudice dopo le festività di Capodanno. nel frattempoalla Camera, con le opposizioni che hanno chiesto a gran voce al ministro delle Infrastrutture e vice premier,, di riferire in parlamento. L’articolo dicontinua con la citazione di una “intercettazione” nella quale l’imprenditore“si spinge a citare anche. L’articolo cita testualmente: “Quando s’è fatto la lista d’accordo […] è passato con loro e gli ha dato una mano quello della Lega, lui ha fatto un accordo con quelli della Lega di futura collaborazione con Matteo e con noi tramite Freni” (come da dal sito ufficiale ).Secondo altre fonti di stampa, già uomo dell’anno 2023 secondo l’incommentabile quotidiano di Sechi, sarebbe molto preoccupata per i possibili sviluppi della questione. “Gran brutta storia”, avrebbe detto ai suoi. (30 dicembre 2023)– diritti riservati, riproduzione vietata