I prossimi appuntamenti al Teatro Verdi e al Teatro Bruno Munari

La Stagione 2023-24 al Teatro Verdi di Milano riparte dopo la pausa natalizia il 17, 18, 19 e 20 gennaio 2024 con le repliche di A Cup of Tea with Shakespeare, regia di Laura Pasini, spettacolo che ha inaugurato con grande successo, lo scorso novembre, la riapertura della sede storica della compagnia del Buratto. La programmazione serale riservata al pubblico di giovani e adulti propone fino a maggio otto titoli, quattro dei quali rientrano in Invito a Teatro.

Sempre a gennaio è in programma Come un Giglio in un Campo, ispirato e dedicato a Etty Hillesum nella intensa interpretazione di Marta Mungo, in occasione della ‘Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto’. Seguono, a febbraio, il Minotauro, sulla diversità e le paure che essa genera e Le Lacrime di Achille, altra novità del Buratto. La storia di Achille e Patroclo, due ragazzi di famiglie differenti, diventa occasione per parlare di forza e fragilità, di amore, di guerra, di un destino con cui fare i conti.

A marzo la compagnia propone la recente produzione Fashion Victimis. L’Insostenibile realtà del Fashion, dedicato mondo del fast fashion, esempio eclatante di un sistema al collasso, di uno occidente bulimico e inconsapevole delle proprie azioni. Lo stesso mese, Amore e Psiche, la favola di Apuleio riscritta da Daria Paoletta e Il Figlio che Sarò, un canto lirico dedicato alla figura del padre.

Infine, a maggio un’altra produzione del Buratto Janis: La Fragilità di un Mito: un viaggio alla scoperta della leggendaria figura del Rock and Roll, Janis Joplin, visto come un adolescente alla ricerca della propria identità.

Al Teatro Bruno Munari fino a maggio la compagnia propone 28 titoli per diverse fasce d’età a partire a partire dai 0 ai 10 anni.Per i bambini dai 0 ai 3 anni è stata pensata e avviata una speciale programmazione che sta registrando il quasi tutto esaurito.

Domenica 21 gennaio alle ore 10 va in scena la prima puntata di I Viaggi di Gulliver un progetto dedicato a giovani attori e drammaturghi in collaborazione con la Civica scuola di Teatro Paolo Grassi e l’Orchestra Sinfonica di Milano. Una storia divisa in 4 puntate dedicata alla bellezza dell’esplorare che unisce prosa e musica. Consigliata ai bambini dai 3 anni per promuovere il loro avvicinamento alla musica. Date: 21 gennaio, I viaggi di Gulliver: I minuscoli lillipuziani; 10 marzo, I viaggi di Gulliver: I giganti; 12 maggio, I viaggi di Gulliver: L’isola volante; 19 maggio, I viaggi di Gulliver: I cavalli intelligenti.

(15 gennaio 2024)

