Ultimo appuntamento con Paolo Colombo al Teatro Carcano per “History telling”

Per la rassegna Follow the Monday, i lunedì per pensare e dialogare del Carcano, lo storico Paolo Colombo, dopo i grandi successi delle ultime stagioni al Teatro Carcano, è in scena lunedì 22 gennaio con l’ultimo appuntamento del suo appassionante ciclo di history telling.

Paolo Colombo è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche Storia contemporanea. Da tempo si occupa del rapporto tra storia e narrazione e delle possibilità di impiego di ‘nuove’ fonti storiografiche (letteratura, fotografia, cinema, musica, canzone…). È autore di podcast di successo. Collabora con Rai Storia e Rai3. Scrive romanzi per ragazzi.

Immaginazione. La misteriosa storia ancestrale della nostra capacità di pensare quel che non c’è di e con Paolo Colombo con i disegni dal vivo di Michele Tranquillini e le improvvisazioni musicali di Sarah Stride

Come è successo che gli esseri umani hanno cominciato a immaginare? Forse è stato proprio così ci siamo distinti dagli altri viventi del pianeta. Nel profondo della storia dei nostri più lontani antenati si ritrovano bagliori di umana civiltà che illuminano quel che ancora oggi siamo: esseri miracolosamente capaci di pensare ciò che non c’è, capaci – appunto – di immaginare. Avremo iniziato a farlo disegnando, o cantando e ballando, o imparando a improvvisare di fronte ai problemi della quotidiana sopravvivenza? Di certo ci saremo allenati, appunto, inventando storie da raccontare. Per restituire questa appassionante e misteriosa vicenda serve un contributo eccezionale, i fantastici disegni dal vivo di Michele Tranquillini.

(17 gennaio 2024)

