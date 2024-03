“Fosse per Fontana Milano diverrebbe Atlantide. La giunta regionale si dia una mossa sulle vasche di laminazione seguendo l’esempio del comune. In Regione servirebbe un po’ del pragmatismo di Beppe Sala e della sua squadra visto che Fontana continua a rimandare i problemi”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia in una nota inviata in redazione.

(11 marzo 2024)

