A Palazzo Reale tre appuntamenti dedicati a Pablo picasso

Palazzo Reale dedica un’intera giornata al genio di Picasso, al suo capolavoro “Guernica” e alla riflessione sui temi che la sua vita e la sua opera sollecitano.

Il programma della giornata si articola in tre appuntamenti.

Dalle ore 9.30 alle 10.30, in Sala delle Cariatidi, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, si svolgerà la cerimonia di consegna dell’opera “Memento Amare Semper” di Ercole Pignatelli a nove scuole di Milano. L’opera, ispirata al capolavoro di Picasso “Guernica” e realizzata negli scorsi 12 giorni dall’artista durante una live performance aperta al pubblico, sarà simbolicamente consegnata a nove istituti scolastici milanesi. Terminata la mostra, una riproduzione unica della grande tela, in formato 1:1, verrà divisa in nove esemplari, numerati e firmati, che saranno consegnati agli istituti scolastici selezionati tra i più multietnici e inclusivi di Milano.

Dalle ore 10.30, nella Sala Conferenze, in piazza Duomo 14 (terzo piano), si aprirà il Convegno “Picasso e Guernica”, promosso e organizzato da Palazzo Reale e Marsilio Arte: un momento di approfondimento e di confronto con studiosi internazionali per analizzare il lavoro dell’artista e una delle sue opere più iconiche, indissolubilmente legata a Milano. Intervengono Stefano Baia Curioni, Annie Cohen-Solal, Cécile Godefroy, Domenico Piraina, Francesco Poli, Pablo Rossi, Francesco Tedeschi, Vincenzo Trione e Genoveva Tusell Garcia. Modera la giornalista del Corriere della Sera Roberta Scorranese. Ingresso gratuito su prenotazione al link picassoguernica.eventbrite.it.

Dalle ore 17.30, in Sala delle Cariatidi, alla presenza dell’artista e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, si svolgerà il finissage della mostra “Memento Amare Semper”, aperta lo scorso 3 maggio. Circa cinquemila persone hanno seguito in questi 12 giorni la live performance di Ercole Pignatelli, visitando la Sala delle Cariatidi mentre il Maestro lavorava alla grande tela. Alle ore 17.30 sarà possibile ammirare l’opera ultimata, condividendo con il pubblico – l’ingresso è libero e gratuito – l’atto conclusivo dell’azione di live painting ispirata da “Guernica”. La tela sarà successivamente donata dall’artista al Comune di Milano, andando così ad arricchire le collezioni civiche milanesi.

(15 maggio 2024)

