Via Gola. Rozza (PD): “Grazie alle Forze dell’ordine, ma Regione e ALER intervengano con gli sgomberi”

“Ringraziamo le forze dell’ordine per l’importante intervento effettuato nell’area di via Gola e riteniamo importante che queste azioni continuino. D’altro canto, Regione e Aler devono fare la loro parte, dando priorità a interventi costanti e ripetuti sul fronte degli sgomberi e dell’attenzione ai più fragili”, lo dice Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, dopo l’operazione di stamattina di Polizia e Procura di Milano.

“Come sappiamo, la zona tra via Pichi, via Gola e via Borsi, aggregato di case popolari di proprietà di Aler, è purtroppo funestata da occupazioni abusive, dentro le quali si trovano sia famiglie in stato di bisogno, che persone dedite alla delinquenza. Riteniamo, perciò, che Regione e Aler debbano operare affinché si intervenga, in accordo con le forze dell’ordine, con sgomberi mirati verso chi delinque e con la riallocazione delle persone fragili, perché quel quartiere torni a essere luogo dei navigli milanesi e non una realtà in mano, appunto, a delinquenti e spacciatori”, conclude la consigliera dem.

(21 maggio 2024)

