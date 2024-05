Chiuso dalla Polizia di Brescia centro massaggi in città

Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio il Nucleo Commerciale e Territoriale della Polizia Locale di Brescia è intervenuto per un controllo in un centro massaggi di via Mantova. All’interno dell’attività, la cui titolare era irreperibile, erano presenti due persone, prive di documenti di riconoscimento e di un contratto di lavoro, che sono state accompagnate al Comando di via Donegani per le operazioni d’identificazione.

Alla luce di quanto rilevato e alla presenza del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ufficio Inps, alla responsabile del centro massaggi è stato notificato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività per impiego di lavoratori irregolari, perché sprovvisti di contratto di assunzione, e l’apposizione dei relativi sigilli di chiusura.

(24 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...