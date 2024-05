Domenica 2 giugno dalle ore 16.30 Piazzale Fabio Chiesa Milano

di Redazione Spettacoli

La “Festa della Repubblica di Fabio”, promossa da ATIR, sarà un modo per celebrare l’importanza del diritto alla cultura e del teatro come luogo di aggregazione e senso di comunità. La Piana è una piazza, un luogo articolato. Una piazza che porta con sé un teatro chiuso, una piazza che ti fa immaginare una sospensione del tempo, sia per il fatto che sia davvero sospesa, sia perché si trova ad abbracciare un angolo della periferia dove la luce e il buio coesistono nella stessa dimensione, in un’atmosfera quasi surreale.

La Piana pertanto può rappresentare il luogo ideale dove poter con una matita disegnare fiori come fece Fabio Chiesa a cui è intitolata la piazza, o dove cantare, dove far spettacoli, incontri di pensieri, feste o semplicemente dove poter sperimentare un vuoto, un vuoto sospeso che se ti metti al centro della piazza ne puoi sentire il suo rumore.

Da questo vuoto, e dall’idea del cittadino Giuseppe Mazza del Quartiere Chiesa Rossa di costruire un orologio online che conta quanto manca alla ristrutturazione del Teatro Ringhiera e della Piana, manifestando quindi la necessità impellente che un teatro chiuso venga restituito al suo quartiere, nasce il progetto: COUNTDOWN – immaginare il futuro.

A partire dalle ore 16.30 e fino a mezzanotte, questo il programma:

Orchestra giovani

Orchestra SONG del Barrio’s diretta da Miloš Rakić, evento organizzato da ATIR in collaborazione con SONG ETS e Barrio’s.

L’Associazione Sistema delle Orchestre e dei Cori – Nuclei giovanili e infantili, in breve SONG, è un ente non profit fondato nel 2011 su impulso del Maestro Claudio Abbado, che si impegnò sempre per rendere la musica un’opportunità alla portata di tutti.

Trampoliere

A cura di Betta Borrile, Artista di Strada

Countdown – Immaginare il futuro

Interventi sul tema, Intro Serena Sinigaglia a seguire interventi istituzionali: Natale Carapellese, Presidente Municipio 5, Francesca Calabretta, Direzione Cultura – Area Spettacolo e microfono aperto

Spettacolo per ragazzi

Fiabe nel Bosco, il Dhu e il cavaliere che disse “No” regia Chiara Stoppa e Stefano Orlandi | elaborazione storie e drammaturgia Chiara Stoppa | con Chiara Stoppa e Daniela Arrigoni |

scene e costumi Marianna Cavallotti | musiche originali Omar Nedjari | Produzione ATIR |

Fiabe nel bosco è un prodotto originale dell’Office Régional du Tourisme della Valle d’Aosta

Intervento degli studenti Civica Scuola Paolo Grassi

“Le Scuole Civiche ripercorreranno i principi fondamentali della costituzione, interrogandosi su cosa rimane di questi principi oggi e come il paese e le città in cui viviamo si impegnano nella loro tutela. Nel 2024 sono stati annunciati ingenti tagli alle Scuole Civiche di Milano, che mettono in pericolo posti di lavoro, il diritto allo studio e la sopravvivenza delle scuole stesse. Cosa rimane dei nostri principi fondamentali? È questa la città che vogliamo? È questo il paese che vogliamo?”

Laboratorio – Un altro sentire – Coro di voci a cura di Sandra Zoccolan

Regine di periferia – Balera

A cura Nina’s Drag Queen

Un dj-set in drag con play list partecipate, danze aperte a tutta la cittadinanza e un flash mob preparato con le partecipanti del laboratorio Regine della Festa.

Un progetto Nina’s Drag Queens / Aparte e Elsinor / Teatro Fontana in collaborazione con Associazione Argot e Polimi Desis Lab con il sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Sottocasa

Dj Set – a cura di Sandra Zoccolan

Kollettivo Drag King – Una perfomance a cura del Kollettivo Drag King di Atir

Scenari futuri

Arredi Urbani creato dagli studenti e dal laboratorio di ricerca Polimi Desis Lab all’interno del progetto “Regine di Periferia”

Pre-evento

Botanica Queer passeggiata in cuffia ore 15.30, Chiesa Rossa a cura di Nina’s Drag Queen

Durante la festa sarà presente un’area Food a cura di Urban Truck sas.

Partecipazione libera e gratuita.

info@atirteatroringhiera.it | www.atirteatroringhiera.it

(24 maggio 2024)

