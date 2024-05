Piloni e Fragomeli(Pd): La Regione intervenga per rimediare ai ritardi nei pagamenti  dei fondi Pnrr ai Comuni

di Redazione Milano

La Regione intervenga nei confronti del Governo per rimediare ai ritardi nei pagamenti dei fondi Pnrr ai Comuni. A chiederlo, con un’interrogazione, sono i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Gian Mario Fragomeli che spiegano: “Il Pnrr costituisce una straordinaria occasione per finanziare opere e interventi fondamentali per i territori, ma rischia di andare persa per le gravi difficoltà a cui stanno andando incontro i Comuni, come hanno già denunciato con un appello al Governo molti sindaci. I Comuni devono anticipare il 70% delle opere prima di ricevere le risorse dallo Stato che dovrebbe, come prevede una circolare ministeriale, almeno concedere loro il 30% di anticipo. In realtà da diversi mesi gli anticipi non arrivano e questo ha costretto diversi Comuni a bloccare i cantieri per la mancanza di fondi o a ricorrere all’anticipazione di tesoreria che comporta problemi nella gestione ordinaria dei servizi”.

“Per questo- continuano i consiglieri dem- chiediamo alla giunta di intervenire per ridurre gli effetti dei ritardi sui bilanci dei Comuni e di dare attuazione alla risoluzione approvata il 12 marzo scorso in consiglio regionale. L’atto impegnava la Regione a anticipare, anche tramite Finlombarda, le risorse almeno ai Comuni con meno di 2 mila abitanti che hanno fatto richiesta dei fondi Pnrr ma non riescono a finire i lavori per mancanza di risorse e ad attivarsi presso il ministero dell’Economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti per rivedere le condizioni di erogazione dei mutui troppo onerose per i piccoli Comuni”.

“Da un lato- concludono Piloni e Fragomeli- come consiglio regionale abbiamo impegnato la giunta ad attivarsi direttamente almeno per i Comuni sotto i 2 mila abitanti, dall’altro chiediamo alla giunta di intervenire nei confronti del Governo per sbloccare i ritardi”.

(24 maggio 2024)

