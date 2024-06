Milano. Costituiti e operativi tutti i seggi

La macchina elettorale è pronta a partire alle ore 15: tutti i 1.247 seggi ordinari presenti in 162 scuole e i 66 seggi speciali (presenti ad esempio negli ospedali e nelle case di cura) sono stati costituiti, oltre alle 8 sezioni dislocate all’Università Cattolica e al Politecnico per il voto di quasi 5mila studenti e studentesse fuorisede.

Restano aperti anche oggi, ad accesso libero ma solo per le finalità connesse alle esigenze elettorali, alcuni uffici comunali: l’ufficio elettorale di via Messina 52 e il Salone anagrafico di via Larga 12 (sino alle 23 e dalle 7 alle 23 di domani), 8 sedi anagrafiche (via Padova 118, via Sansovino 9, via Oglio 18, viale Tibaldi 41, viale Legioni Romane 54, piazza Stovani 3, piazzale Accursio 5, largo de Benedetti 1), sino alle 17 e dalle 8.30 alle 23 di domani.

Nelle ultime cinque settimane, il Comune di Milano ha rilasciato complessivamente 34.243 tessere elettorali. Solo questa mattina ne sono state richieste 3.896.

(8 giugno 2024)

