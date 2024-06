In attesa del 38°MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ un virtual tour nel mese del Pride

di Paolo M. Minciotti

In attesa della 38ª edizione di uno degli eventi culturali più importanti e attesi nel panorama LGBTQ+ italiano e internazionale in programma a Milano dal 26 al 29 settembre 2024, MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer organizza un palinsesto di iniziative multidisciplinari di avvicinamento al festival e dedicate al mese del Pride, dalla realtà aumentata al cinema all’aperto ai djset, a Milano dal 18 giugno fino a fine luglio.

Martedì 18 e mercoledì 19 giugno dalle 17 alle 23, nel Foyer della Sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema, MiX in collaborazione con Diversion cinema e CIG Arcigay Milano, porta per la prima volta la realtà virtuale nel mondo del cinema queer e presenta quattro cortometraggi in modalità virtual reality – Another Dream di Tamara Shogaolu, Dance Permit (Denied) di Claudix Vanesix, In The Mist di Chou Tung-Yen, Viens! di Michel Reilhac – invitando gli spettatori a viaggiare in altre dimensioni e a scoprire nuove realtà. L’esperienza immersiva è gratuita ma con prenotazione obbligatoria qui.

Per chi preferisce una visione più ‘tradizionale’, mercoledì 19 giugno il suggestivo spazio all’aperto del Nuovo Armenia nel quartiere Dergano, ospiterà alle 21.30 la proiezione di Deserto Particular di Aly Muritiba, film rivelazione del MiX 2022 presentato anche alle Giornate degli autori di Venezia 2021, un intimo dramma sentimentale che cerca di decostruire l’idea tradizionale di mascolinità, così presente in gran parte della società brasiliana contemporanea. Il film che sarà introdotto dalla senior programmer del MiX Margherita Ghetti, sarà anticipato alle 1830 da un aperitivo musicale con Dj Set. Info e prenotazioni qui.

Mercoledì 26 giugno alla Santeria Toscana, MiX Festival in collaborazione con MUBI e My Queer Blackness, affronta il tema del sex work con la proiezione di Kokomo City di D. Smith, una potente opera documentaria, premiata al Sundance Film Festival e alla Berlinale, che offre uno sguardo intimo e senza filtri sull’essere nera e transgender oggi negli Stati Uniti. La serata includerà un talk a fine proiezione e un DJ set con David Blank, musicista r’n’b tra i nomi di punta di Fluidostudio e del panorama LGBTQIA+. I biglietti saranno presto disponibili su DICE.

Il MiX, inoltre, sarà presente con un proprio presidio alla Pride Square (piazzale Lavater), quartier generale del Milano Pride, il 27 e 28 giugno dalle 17 alle 24, dove tra musica, talk e drinks, sarà possibile scoprire in anteprima il programma del MiX38, fare la tessera 2024 e acquistare il nuovo merchandising a tema #noshame.

Il programma degli appuntamenti di avvicinamento alla 38esima edizione del MiX prosegue a luglio, ogni giovedì, in collaborazione con Anteo, con la presentazione di film a tema queer nell’ambito della rassegna estiva AriAnteo a City Life. Un’opportunità per godersi serate di cinema all’aperto con una selezione di film che celebrano la cultura LGBTQ+. Info e prenotazioni sul sito del Palazzo del Cinema.

Si ricorda che sul sito ufficiale del festival è possibile acquistare la tessera dell’associazione MIX Milano APS al costo di 20 euro che consente sia l’accesso gratuito a tutte le proiezioni e le iniziative della 38°edizione (26 – 29 settembre) sia di usufruire di una serie di sconti sulle proiezioni e gli spettacoli dell’Institut Francais, dell’Anteo e del Piccolo Teatro. Anche quest’anno, inoltre, si conferma l’iniziativa della “Tessera Sospesa”, pratica solidale avviata nel 2020 che consente di acquistare una tessera e di lasciarne un’altra a chi è in difficoltà.

Organizzato da MIX Milano APS (Associazione di Promozione Sociale), il festival è diretto e prodotto da Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, con Rafael Maniglia direttore della programmazione, insieme a un team di circa 15 persone e decine di volontari e volontarie.

Informazioni e aggiornamenti su mixfestival.eu, e sulle pagine www.facebook.com/MiXFestivalLGBTQ e www.instagram.com/mix_festival.

(19 giugno 2024)

