Del Bono (PD), “La Giunta Fontana consegna la Lombardia a un costante declino, con buona pace del rating di Moody’s”

“È davvero fuorviante, come fanno il presidente Fontana e l’assessore Alparone, vantarsi del giudizio di Moody’s che ha indicato in un “Baa2 stabile” la pagella del bilancio regionale, perché migliore del “Baa3 stabile” dato al bilancio dello Stato. Ci sarebbe mancato altro, con un Paese che ha il 137% del debito in rapporto al Pil ed è in infrazione comunitaria europea. Ma Moody’s è una società di rating e si sofferma sulla liquidità e sull’indebitamento, non certo su ciò che conta, ovvero l’efficacia di servizi e investimenti e il loro impatto sulla popolazione e le imprese. Infatti, giudicando la Regione parla di “robusta liquidità e basso profilo di debito”. Ma la giunta Fontana sta facendo male o bene? Direi male e con grandi lentezze ed inefficienze. La Giunta Fontana consegna la Regione Lombardia ad un costante declino, che la vede perdere posizioni sia in materia sanitaria rispetto alle altre Regioni Italiane, sia in materia ambientale, sia sul fronte del trasporto pubblico. Si risponde che non si hanno risorse. Ma la Regione ha una cassa monstrum che nel 2024 si assesterà a undici miliardi di euro! Cioè di risorse impegnate e non liquidate. Una montagna che è andata crescendo negli ultimi anni di questa fallimentare politica della destra Lombarda. Era poco più di due miliardi otto o nove anni fa e ora si è quadruplicata. Risorse che non entrano nell’economia reale. Il tema oggi quindi non è quanti soldi ha in cassa la Regione ma perché li spende così male, così in ritardo. La verità è che la Giunta Fontana ha sostanzialmente fermato i motori. L’ente Regione Lombardia è una bella auto costantemente ferma al box. E i nodi crescono. Il bilancio lombardo è meglio di quello dello Stato ma la crescita della Regione Lombardia in relazione al Pil sarà purtroppo in media o addirittura di un qualche decimale più bassa della modestissima crescita del Paese nel 2024 e le diseguaglianze nella ricca Lombardia si allargano sempre più. Un bel campanello d’allarme, che la Giunta Fontana finge di non ascoltare. Un bel problema, un grosso problema per i lombardi”.

Così Emilio Del Bono (Pd), vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, commenta il Rendiconto 2023, in discussione in queste ore in Consiglio regionale, e risponde alle parole dell’assessore al bilancio Marco Alparone (FdI).

(23 luglio 2024)

