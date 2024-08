C’è un paesino in provincia di Brescia che ha vinto tre ori olimpici

Una bella storia raccontata dal Corriere ci porta a Roncadelle, paesino del bresciano dove sono approdati tre ori olimpici: tre dei medagliati a Parigi 2024, infatti, sono nati lì e così Roncadelle si trova ad avere vinto più ori olimpici di Cuba grazie alla capitana Anna Danesi che insieme alle meravigliose azzurre della pallavolo ha vinto la medaglia d’oro olimpica.

Prima di lei altri due, Alice Bellandi e Giovanni De Gennaro, due medaglia d’oro in venti minuti il 1° agosto scorso: il canoista nel K1 slalom di canoa e quindi la judoka numero uno del mondo nella categoria 78 kg di judo, passata agli onori della cronaca per avere baciato la sua compagna davanti alla premier che è un po’ anche la madre d’Italia, più che per la straordinari impresa sportiva: italiette.

Una bella storia. Se Roncadelle fosse una repubblica indipendente avrebbe tre ori olimpici al proprio attivo e si troverebbe davanti a paesi come Danimarca, Croazia, Cuba, Giamaica e molti altri. Una bella storia che per fortuna con la Lega non c’entra niente.

(11 agosto 2024)

