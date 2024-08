Nubifragio su Malpensa, molti i voli dirottati

Un nubifragio si è abbattuto sull’aeroporto di Malpensa, provocando il dirottamento di diversi voli su altri scali, tra le 11 e le 12 del 26 agosto, con infiltrazioni d’acqua che hanno interessato il Terminal 1. L’aeroporto, tuttavia, non è stato chiuso.

Il nubifragio mentre forti temporali imperversavano in vaste zone del Varesotto; ventisette i voli dirottati mentre alcuni aerei rimanevano in volo in attesa di atterrare. L’allarme è rientrato nel pomeriggio.





(26 agosto 2024)

