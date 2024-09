Nuova stagione del Teatro del Buratto al Teatro Bruno Munari e al Teatro Verdi di Milano

Un grande inizio di stazione per il Teatro del Buratto a settembre con l’iniziativa Teatro tra i fiori e gli aquiloni, un ricco programma di appuntamenti all’insegna del teatro, della danza e della cultura in programma domenica 22 settembre (Suns Trac), domenica 29 settembre (Villa Litta) e il week end del 4, 5, e 6 ottobre (Anfiteatro Teatro Munari).

Venerdì 4 ottobre debutta Nettle and I (2 repliche, 5 e 6 ottobre) coprodotto dal Buratto e dalla compagnia scozzese Theatre of the 7 Directions. Lo spettacolo in lingua inglese per giovani dai 14 anni e adulti apre ufficialmente la stagione 2024-25.

A partire dal 13 ottobre 2024 fino ad aprile 2025 al Teatro Munari prende il via la rassegna ‘Insieme a Teatro’ dedicata alle famiglie, pensata non solo per bambini (da 0 a 10 anni) ma per gli adulti che li accompagnano, come momento di condivisione e di scoperta. 54 titoli (89 appuntamenti) in programma tutti i fine settimana fino ad aprile affronteranno temi importanti come l’ambiente, l’amicizia, la delicatezza, l’affettività, utilizzando linguaggi diversi, che spaziano dal teatro d’attore alla narrazione, dal teatro di figura, fino alla magica tecnica del teatro su nero.

Tra le proposte di punta della Compagnia, insieme a NETTLE AND I ci sono: dai 4 anni in su, Kai nel cuore del blu (9 novembre) e Ti vedo. La leggenda del basilisco (15 e 16 gennaio 2025) una co-prodizione con CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia. Infine, un nuovo spettacolo natalizio, dai 3 ai 7 anni, Il baule di Natale, messa in scena a cura di Aurelia Pini, con Selvaggia Tegon Giacoppo e Gabriele Bajo si terrà sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024.

Numerosa anche quest’anno la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutto il territorio nazionale. La stagione inizia infatti con Hansel e Gretel (domenica 13 ottobre 2024) di Campsirago/Scarlattine regia Michele Losi, dai 5 anni in su. E ancora a ottobre Bu! della Compagnia MOMOM e a novembre Dire Fare Baciare Lettera Testamento, uno spettacolo di Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri.

La stagione serale del Teatro del Buratto prenderà il via a gennaio 2025.. Come per lo scorso anno gli spettacoli si terranno al Teatro Verdi di via Pastrengo, riaperto dopo una chiusura di 3 anni per ristrutturazione nel novembre del 2023. Continua la volontà della Compagnia di dedicare la sala ai giovani, con una programmazione pensata per loro. Gli spettacoli in programma aprono suggestioni, stimolano confronti e riflessioni, su temi di attualità come l’ambiente e la guerra o temi legati alle relazioni famigliari, alla crescita e all’affettività.

Giovedì 19 settembre alle ore 16.30 con Come state come stiamo: un pomeriggio dedicato al benessere degli insegnanti, operatori e operatrici della formazione (Info e prenotazioni: ufficioscuola@teatrodelburatto.com).

Sempre il 19 settembre riprende anche lo Sportello psicologico gratuito presso il Teatro Bruno Munari per bambini, ragazzi e famiglie. Infine una lezione aperta di teatro aperta a tutti nei giorni 24,25 e 26 settembre 2024.

(3 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata