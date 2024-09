Forza Italia vota contro lo Ius Scolae alla Camera. Paolo Romano: “Tajani prende in giro i giovani”

di Redazione Politica

“Il voto di mercoledì contro l’emendamento che avrebbe istituito lo Ius Scholae è una presa in giro violenta di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi, ed è gravissimo. Tajani deve smetterla di giocare con i sogni e la vita di bambini e ragazzi che si sentono italiani, sono italiani in tutto, dall’accento al tifo calcistico, e nonostante questo sono discriminati ogni giorno, in questo Paese”, lo dice Paolo Romano, consigliere regionale del Pd, all’indomani del voto contrario della maggioranza, alla Camera, a tutti gli emendamenti delle opposizioni sulla modifica della legge sulla cittadinanza, compresa Forza Italia, nonostante le parole e le aperture delle scorse settimane del suo segretario nazionale.

“La verità è che Forza Italia non ha mai voluto concedere a queste persone il diritto alla cittadinanza: volevano solo farsi belli sui giornali e sui social. Una vergogna clamorosa”, insiste Romano.

“E se come Partito Democratico abbiamo fallito una volta, non trovando i numeri in un Parlamento in cui purtroppo non eravamo maggioranza, ora non falliremo più: vinceremo le elezioni e voteremo una riforma della cittadinanza coraggiosa e ambiziosa, che tolga dall’ombra centinaia di migliaia di persone che sono italiane tanto quanto noi”, conclude il dem.

