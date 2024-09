A Palazzo Reale la mostra “Mike Bongiorno 1924 – 2024”

Fino al 17 novembre, Palazzo Reale ospita “Mike Bongiorno 1924 – 2024”, una mostra dedicata a uno dei protagonisti della storia televisiva italiana.

La mostra, realizzata in occasione del centenario della nascita di Mike Bongiorno, è promossa da Comune di Milano – Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura, e prodotta da Palazzo Reale Milano, Fondazione Mike Bongiorno e C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la collaborazione di Allegria, con la partecipazione di Rai e Mediaset, Main Sponsor Banca Patrimoni Sella & C. L’esposizione è a cura di Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia, con la consulenza di Daniela Bongiorno. La mostra è un’esperienza immersiva che trasforma lo spazio espositivo in una scatola scenica ricca di ricordi della carriera del presentatore che ha contribuito a fare la storia della televisione italiana e permette al visitatore di entrare in contatto con il personaggio pubblico e con la sua storia personale.

In apertura del percorso espositivo un contributo di Aldo Grasso, seguito da ricostruzioni scenografiche dal valore storico-culturale, come uno studio radiofonico americano anni Quaranta, la sala tv di un bar anni Cinquanta, la cabina rossa e bianca di “Rischiatutto”. Filo conduttore saranno i filmati di repertorio Rai e Mediaset e anche quelli biografici, che ripercorreranno la storia di Mike Bongiorno e la Storia italiana dagli anni Venti ai giorni nostri.

L’esposizione è corredata dal catalogo edito da Silvana Editoriale che contiene storia, documenti e immagini di una vita intera; un ricordo corale che si avvale delle testimonianze di amici, colleghi, collaboratori e di contributi critici. Tutte le informazioni su palazzorealemilano.it.

(16 settembre 2024)

