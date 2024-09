Milano4Mentalhealth. Dal 2 ottobre torna l’iniziativa del Comune sulla salute mentale

di Redazione Milano

A partire dal 2 ottobre torna, per la terza edizione, Milano4mentalhealth, l’iniziativa del Comune di Milano che ha l’obiettivo di porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico e permettere ai cittadini e alle cittadine di accedere a informazioni relative a progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni individuali da intraprendere legati a questo fondamentale tema attraverso la sinergia e la valorizzazione delle realtà associative, istituzionali, sanitarie e imprenditoriali della città.

Il palinsesto, che andrà avanti per tutto il mese di ottobre, prevede già 150 iniziative, tra quelle organizzate dal Comune e quelle organizzate dalle realtà del territorio.

“Quello della salute mentale – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè – è un tema strategico su cui stiamo concentrando impegno e attenzione, non solo per ridurre lo stigma che spesso lo accompagna, ma anche perché si smetta di considerarla un tema di serie B. Da qui la scelta di confermare questa importante iniziativa coinvolgendo tutti gli attori della città, tra cui aziende e associazioni del territorio che si sono mobilitate per sponsorizzarla e arricchirne il programma e che voglio ringraziare, nella costruzione di un palinsesto condiviso di attività, incontri e appuntamenti aperti a tutti e tutte. Stiamo promuovendo un approccio sempre più trasversale su questo tema aprendoci ai contributi del mondo dello sport, culturale e del welfare aziendale. È essenziale che istituzioni, associazioni e cittadini e cittadine facciano squadra per creare una cultura della prevenzione, perché solo attraverso un impegno collettivo possiamo costruire comunità più sane e inclusive, dove la salute mentale diventi una priorità reale”.

Si comincia nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre quando, alle 17.30, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, ci sarà un approfondimento sull’importanza del benessere sul luogo di lavoro, a partire dal claim scelto dalla comunità internazionale della Federazione Mondiale per la Salute Mentale, “It is time to prioritize mental health in the workplace”. Durante il talk, moderato da Nicoletta Carbone di Radio24, si discuterà di come creare ambienti di lavoro sani e prevenire condizioni di sofferenza attraverso politiche inclusive e supporto psicologico. Verranno discussi gli impatti positivi sul rendimento, proponendo un confronto tra le strategie e i risultati evidenziati da alcune importanti aziende e rappresentanti del Terzo settore.

Alle 18.15, durante il secondo talk moderato da Vera Martinella del Corriere della Sera, si parlerà del legame tra sport e salute mentale e di quanto sia importante che questi aspetti diventino complementari, anche in vista del percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Alle 18.45, in un incontro aperto alla cittadinanza, verranno infine presentate le azioni sulla salute mentale promosse dal Comune di Milano e realizzate attraverso delle co-progettazioni insieme ai dipartimenti di salute mentale e agli enti del Terzo settore.

Il 7, 8 e 9 e 11 ottobre, dalle 17 alle 21, la Casa dei Diritti di via De Amicis 10 ospiterà presentazioni, convegni e dibattiti sul tema a cura di associazioni ed enti del Terzo settore per conoscere e approfondire progetti e servizi e affermare il principio ‘Non c’è salute senza salute mentale’.

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale e in collaborazione con Deloitte, torna in strada il tram della salute ¬¬¬mentale, un vero e proprio tram che percorrerà Milano per incontrare la cittadinanza e portare, alle fermate, il suo messaggio contro lo stigma. A bordo del tram, Deloitte porterà una tavola rotonda con testimonianze di imprese del settore farmaceutico, impegnate a supportare il Servizio Sanitario Nazionale con iniziative a favore della salute mentale.

Inoltre ci saranno pazienti, familiari, operatori e volontari che, alle fermate, incontreranno cittadini e cittadine per distribuire materiale informativo. Insieme a loro, quest’anno, saranno presenti Giusy Laganà, Direttrice Generale di FARE X BENE e i testimonial e ambassador dell’Associazione, Iris di Domenico, Laura Locatelli e Revman.

Il 12 ottobre, invece, al Teatro Franco Parenti, una giornata di arte, spettacoli e laboratori realizzati dalle associazioni che si occupano di salute mentale sul territorio. Nella stessa giornata, inoltre, GIANMARIA (nome d’arte di Gianmaria Volpato) presenterà il suo libro ‘Stagno’, edito da Mondadori.

Il 13, 20 e 27 ottobre, all’Anteo – Palazzo del Cinema, si potrà partecipare gratuitamente alla proiezione di tre opere cinematografiche sui temi della salute mentale. L’iniziativa, dal titolo “Cinema e cervello” sarà promossa da BrainCircle, Comune di Milano e Lundbeck e sarà preceduta da un dibattito con esperti. Il professor Massimo Recalcati aprirà la kermesse con un approfondimento dal titolo ‘Le nuove solitudini’.

Il palinsesto completo di tutte le iniziative è consultabile al link. Milano4mentalhealth è realizzata con il contributo della Wellness Foundation e da Lundbeck Italia che quest’anno celebra il suo 30esimo anniversario di attività.

“Siamo felici – afferma Nerio Alessandri, Presidente di Wellness Foundation e Fondatore di Technogym – di essere al fianco del Comune di Milano per Milano4MentalHealth, un’iniziativa fortemente in linea con il nostro progetto di ampio respiro Milano Wellness City 2030, coordinato dalla Wellness Foundation con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura del benessere, nell’interesse della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine milanesi e allo stesso tempo fornendo uno stimolo all’intero Paese. Milano4MentalHealth sarà la cornice ideale per sottolineare l’importanza del wellness per il benessere fisico e mentale, per tutti e a tutte le età”.

“La salute mentale – dichiara Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia – è un fattore imprescindibile della salute complessiva della persona e richiede un’azione congiunta. Promuovere la salute mentale significa tutelare il presente e investire nel futuro, per questo siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno Milano4mentalHealth: un esempio di come la collaborazione virtuosa e sinergica tra comunità, istituzioni, Terzo settore e imprese possa trasformare la nostra città in un luogo più inclusivo e attento al benessere collettivo. Insieme, mettendo a fattor comune le competenze di ciascuno, possiamo contribuire a un futuro migliore per tutti”.

Milano4mentalhealth quest’anno si allarga su scala nazionale: Milano, come presidente della Rete Città Sane OMS, ha infatti promosso il coinvolgimento di diversi comuni in italiani che, sotto il cappello di “Everyone4mentalhealth”, organizzeranno iniziative simili sul loro territorio nel corso del mese dedicato alla salute mentale.

“Siamo orgogliosi – conclude l’assessore Bertolè – di aver contribuito a sensibilizzare altre istituzioni sul tema e continuiamo a lavorare tutti i giorni perché questo argomento non venga più sottovalutato o messo in secondo piano”.

