Sulle Accise “Meloni e Salvini senza vergogna”. Lo scrive in una nota Pierfrancesco Majorino

di Redazione Politica

“Anni di propaganda di Meloni e Salvini si stanno sciogliendo come neve al sole. La destra al governo è questo, fame di potere e assenza di scrupoli e di vergogna. Dicevano di voler cancellare le accise sui carburanti e invece le aumentano per fare cassa: proprio una bella prova di coerenza e di rispetto dei cittadini. Ha ragione Schlein, Meloni almeno ci metta la faccia”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capigruppo dem in Regione Lombardia e componente della segreteria nazionale dem in merito all’aumento delle accise per le auto diesel, come anticipato ieri dal ministro Giorgetti, prontamente smentito, e riconfermato oggi nel Piano strutturale di Bilancio.

(4 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata