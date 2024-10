Rigenerazione Urbana. Un nuovo piano per Milano: il forum 2024 per discutere della nuova Milano

“Un nuovo Piano per Milano – Le persone al centro” è il titolo dell’edizione 2024 del Forum della Rigenerazione urbana che si propone di delineare strategie, sfide e tempi della revisione del Piano di Governo del Territorio.

Si parte martedì 15 ottobre alle ore 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, e si prosegue fino a sabato 19 nella sala conferenze di Palazzo Morando di via sant’Andrea 6, dove da alcuni mesi si svolgono gli incontri di Milano Urban Center.

“Il Forum vuole essere occasione di comunicazione, dibattito e scambio con esperti e con cittadine e cittadini – dichiara l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Tema portante il nuovo Piano di Governo del Territorio, che avrà al centro l’Atlante dei quartieri, un progetto alla scala locale, sullo spazio pubblico e sulla città di prossimità. I temi della casa accessibile, della transizione ambientale e del rapporto tra innovazione e conservazione verranno trattati secondo un approccio di integrazione e di ascolto”.

Saranno cinque giornate per confrontarsi e discutere sui principali temi che investono l’attualità dell’ultimo anno dell’urbanistica in città, che troveranno sintesi nella revisione del PGT, di cui costituiranno la trama: agevolare la realizzazione di Ers, Edilizia residenziale sociale, ovvero di case a prezzi sostenibili, introdurre una regolamentazione chiara ed equilibrata nel rapporto tra progetti di rigenerazione urbana e diversi contesti della città, in modo da ridurre il più possibile i rischi di ambiguità interpretative in caso di nuove costruzioni e di riqualificazioni, e ancorare al Piano generale quello di scala intermedia dell’Atlante dei quartieri, che interviene in modo puntuale a ripensare lo spazio pubblico della città.

La prima giornata sarà dedicata al tema generale della revisione del PGT, al mattino con sindaco e assessore che ne delineeranno le linee principali, al pomeriggio con un incontro di consultazione di molte associazioni e organizzazioni cittadine che si occupano a vario titolo di temi inerenti l’urbanistica (dalle 15 alle 17 in Sala Alessi).

Dal giorno successivo, mercoledì 16, la sede degli incontri si sposterà a Palazzo Morando.

L’Atlante dei quartieri sarà al centro dell’appuntamento di mercoledì (ore 18), cui parteciperà anche l’assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione Gaia Romani, con l’obiettivo di mettere in connessione l’Atlante con il progetto della città pubblica.

Nell’occasione, verrà inaugurata un’esposizione, a cura del Comune di Milano – Assessorato alla Rigenerazione urbana, in collaborazione con AMAT e Centro studi PIM, un racconto per immagini dell’Atlante e in particolare dei più rappresentativi ‘Progetti bandiera’ che mettono a fuoco, per ogni Municipio, rilevanti modifiche dell’assetto degli spazi pubblici.

Al racconto dettagliato dei progetti sarà poi dedicato il sabato mattina, dalle 10 alle 13.

Focus, giovedì alle 10, sul tema controverso delle norme con l’incontro dal titolo “Morfologie urbane, ambiti urbani e disegno della città: quale norma?”, alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’Ordine degli architetti Federico Aldini e del coordinatore del Dipartimento Territorio-Urbanistica-Lavori pubblici-Edilizia e Patrimonio di Anci Lombardia, Maurizio Cabras.

Sempre giovedì ma nel pomeriggio alle 18, la discussione verterà invece su un altro tema caldo, con l’incontro “Abitare a prezzi equi – Il PGT e la casa”, presenti tra gli altri l’assessore alla Casa Guido Bardelli, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, il presidente del Consorzio cooperative lavoratori Alessandro Maggioni. Ci sarà spazio anche per un affondo su “Le porte di Milano”, per ripensare i nodi di interscambio, il patrimonio edilizio e le infrastrutture della mobilità, venerdì 18 alle 15.30 e, a seguire, per un confronto su clima e rigenerazione urbana in un panel organizzato con C40 cui prenderanno parte anche le assessore all’Urbanistica di Atene, Maro Evangelidou, e di Barcellona, Laia Bonnet (ore 17.15).

L’accesso a tutti gli incontri è gratuito e libero fino a esaurimento dei posti.

(13 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata