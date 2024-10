A Milano la mostra di Mattia Ozzy B

di Samuele Vegna

Abbiamo il piacere di annunciare l’inaugurazione di MAI-LAND, la prima personale a Milano di Mattia Ozzy B. @mattiaozzy.b, che abbiamo vissuta lo scorso sabato 12 ottobre alle ore 18.00. La mostra sarà aperta fino al 26 ottobre 2024 presso lo spazio Lungolinea, situato in via Sammartini 23, accanto alla stazione di Milano Centrale.

Questa mostra si inserisce nel nostro lavoro di indagine sul panorama Post-Graffiti italiano che offrirà l’opportunità di approfondire il lavoro di un giovane artista la cui ricerca si sta distinguendo per il tentativo di maneggiare linguaggi e codici tipici dell’esperienza del Graffiti-Writing. In concomitanza con l’apertura della mostra, è stato presentato FREE-WALLS, il catalogo che raccoglie una selezione di lavori realizzati dall’artista tra il 2020 e il 2024. Si tratta di un’importante testimonianza della pratica artistica di Mattia Ozzy B. che documenta il suo dialogo serrato con lo spazio urbano e le sue superfici.

La mostra è anche ma non solo, un esempio di “Trash art” le cui opere ci raccontano qualcosa e qualcuno che non è da dimenticare. Inoltre in occasione della #GiornataDelContemporaneo 2024 la mostra sarà promossa da @amaci_musei.

(14 ottobre 2024)

