Majorino (PD): “Il traffico di vite umane va stroncato. Ora superare la Bossi-Fini”

di Redazione Politica

“Quella dell’azione volta a contrastare il fenomeno degli scafisti è una gran bella notizia: il traffico di vite umane va stroncato senza se e senza ma. Al netto del fatto che ovviamente andranno accertate le singole responsabilità penali, non possiamo non esprimere gratitudine nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine e della Magistratura, impegnate in un’azione repressiva importante”, è il commento di Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale dem e responsabile delle politiche per l’immigrazione del Pd, in merito al decreto di fermo, disposto dalla Direzione distrettuale Antimafia della Procura di Milano, a carico di 10 persone, indagate per i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e esercizio abusivo dell’attività creditizia.

“Ora” chiude Majorino “il Parlamento dovrebbe fare con più coraggio la sua parte, avviando il superamento della Bossi-Fini per aprire canali d’accesso legali e sicuri al nostro Paese, affinché nessuno sia costretto a finire nelle mani di questi soggetti”.

(16 ottobre 2024)

