Penultimo weekend per il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Ecco il programma

di Redazione Lodi

Riaprono per i visitatori le sedi delle tante mostre allestite, con in programma alcune visite guidate direttamente dai fotografi che hanno realizzato gli scatti. Nutrito, interessante e ghiotto il programma della manifestazione che si concluderà il 27 ottobre.

In dettaglio il programma di sabato 19 ottobre:

Tutto il giorno | Spazio Videoproiezioni Epson

Un spazio di video proiezioni e approfondimenti sui 15 anni del festival.

Ex Chiesa dell’Angelo – via T. Fanfulla, 22

Ore 10:30 | Visita Guidata

Visita guidata con la fotografa Kasia Strek, vincitrice della sezione Spotlight del World Report Award, presso la mostra The Price of Choice.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 11:30 | Visita Guidata

Visita guidata con il fotografo Giles Clarke, vincitore della sezione Master del World Report Award, presso la mostra Haiti in Turmoil.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

12:00-13:00 | Presentazione libro: “Like Rain Falling from the Sky” di Nicola Bertasi un libro fotografico che affronta le conseguenze della guerra americana in Vietnam quarantacinque anni dopo la fine del conflitto armato. A partire da ciò, l’opera costituisce un progetto di ricerca fotografica che indaga anche il rapporto tra memoria e guerra. Nicola Bertasi, dialoga con Marco Brioni. Cortile di Palazzo Barni. Ingresso libero

Ore 14:30 | Talk d’autore e proiezione

40 Anni di fotogiornalismo tra conflitti e umanità, con la fotogiornalista Paula Bronstein. Modera Laura Covelli, curatrice del Festival.

Ex Chiesa dell’Angelo – via Fanfulla, 22

Ore 15:15 | Visita guidata

Visita guidata con il fotografo Francesco Comello, vincitore della sezione Short Story del World Report Award, presso la mostra Oshevensk, ai confini del tempo.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 15:30 | Visita guidata

Maeghan Sutton racconta il suo scatto nella mostra “The Nature of Hope” in collaborazione con Vital Impacts.

Ex Cavallerizza – via T. Fanfulla

Ore 15:45 | Visita guidata

Visita guidata con la fotografa Laetitia Vançon, Special mention nella sezione Short Story del World Report Award, presso la mostra The Other Battlefields.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 16:30 | Visita guidata

Visita guidata con il fotografo Leonello Bertolucci presso la mostra PizzAut – la pizzeria rivoluzionaria.

Ex Chiostro Ospedale Vecchio – Gorini – Via U. Bassi

Ore 16:30 | Visita guidata

Visita guidata con il fotografo Leonello Bertolucci presso la mostra PizzAut – la pizzeria rivoluzionaria.

Ex Chiostro Ospedale Vecchio – Gorini – Via U. Bassi

16:30-17:30 | Dal Grande Fratello all’intelligenza artificiale. Presentazione del libro “La fotografia nell’era dell’ipercontrollo” di Francesco Amorosino (emuse, 2024)

Fin dalla sua nascita, la fotografia è stata utilizzata per identificare e classificare le persone, per mappare e sorvegliare i luoghi, e per raccogliere dati e prove. Con il progresso tecnologico, anche la sorveglianza si è evoluta: all’occhio vigile delle sentinelle e dei secondini si sono aggiunte telecamere, satelliti e droni. I fotografi rispondono e ci suggeriscono alternative per riconquistare spazi di libertà. Francesco Amorosino dialoga con Grazia Dell’Oro e Marco Brioni.Cortile di Palazzo Barni. Ingresso libero

17:30-18:30 | Presentazione del libro: W La Libertad di Federico Montaldo e Luciano Zuccaccia.

22 storie di protesta, raccontate attraverso le immagini di 22 fotograf* che, animat* da passione, giustizia e speranza, hanno fatto luce sulle oscurità dello sfruttamento, della repressione e della violenza, e contribuito a dare visibilità al potere trasformativo dei movimenti di resistenza collettiva. Federico Montaldo e Luciano Zuccaccia dialogano con Marco Brioni.

Cortile di Palazzo Barni. Ingresso libero

Ore 18:30 | Talk d’autore e proiezione

Sensibilizzare su questioni umanitarie critiche attraverso l’obiettivo. Una retrospettiva dei reportage realizzati dal fotogiornalista Giles Clarke in ogni angolo del Pianeta. Modera Laura Covelli, curatrice del Festival.

Ex Chiesa dell’Angelo – via Fanfulla, 22



Domenica 20 ottobre

Tutto il giorno | Spazio Videoproiezioni Epson

Un spazio di video proiezioni e approfondimenti sui 15 anni del festival.

Ex Chiesa dell’Angelo – via T. Fanfulla, 22

Ore 10:45 | Visita guidata

Visita guidata con il fotografo Francesco Comello, vincitore della sezione Short Story del World Report Award, presso la mostra Oshevensk, ai confini del tempo.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 11:30 | Visita guidata

Visita guidata con la fotografa Laetitia Vançon, Special mention nella sezione Short Story del World Report Award, presso la mostra The Other Battlefields.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 12:15 | Visita guidata

Visita guidata con la fotografa Kasia Strek, vincitrice del World Report Award/Documenting Humanity 2024 per la categoria Spotlight.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

12:00-13:00 | Presentazione del libro: “La Habana” di Giorgio Dellacasa.

Questo libro è una sorta di taccuino illustrato che ci consente di entrare in maniera non invasiva negli ambienti nevralgici e periferici dell’Avana. Giorgio Dellacasa non parla dell’Avana ma parla con L’Avana. L’autore dialoga con la curatrice Laura Manione e con l’editrice Antonella Monzoni.

Cortile di Palazzo Barni. Ingresso libero

Ore 14:00 | Visita guidata

Visita guidata con la fotografa Laetitia Vançon, Special mention nella sezione Short Story del World Report Award, presso la mostra The Other Battlefields.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 14:30 | Visita guidata

Visita guidata con il fotografo Francesco Comello, vincitrice del World Report Award/Documenting Humanity 2024 per la categoria Short Story.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

15:00-16:00 | Presentazione del libro “Sguardi penetranti e obliqui” di Silvia Mazzucchelli. In collaborazione con Bookcity Lodi.

Questo libro è la storia di venti fotografe nate nel Novecento. L’album che ne risulta, composto da biografie e fotografie appassionanti, diventa sintesi di affinità elettive e racconto di vite colme di amori, frustrazioni, successi e fallimenti, di donne che hanno segnato profondamente il mondo della fotografia. L’autrice dialoga con Fabio Francione e Paola Mattioli.

Cortile di Palazzo Barni. Ingresso libero

16:00-17:00 | Presentazione del libro: “Incompiuto” di Roberto Giangrande

Questo libro traccia la mappa dell’Italia delle opere incompiute: forme vuote, sospese nello spazio e nel tempo, opere ambiziose, spesso firmate da architetti famosi che forano il paesaggio come punti interrogativi. L’autore ci aiuta a riflettere sulle cause e le conseguenze di una realtà che sembra entrata nella prassi comune. L’autore dialoga con Marco Brioni e l’editrice Grazia Dell’Oro.

Cortile di Palazzo Barni. Ingresso libero

Ore 17:00 | Visita guidata

Visita guidata con la fotografa Kasia Strek, vincitrice del World Report Award/Documenting Humanity 2024 per la categoria Spotlight.

Palazzo Barni – Corso Vittorio Emanuele II, 29

Ore 18:30 | Talk d’autore e proiezione

40 Anni di fotogiornalismo tra conflitti e umanità, con la fotogiornalista Paula Bronstein. Modera Laura Covelli, curatrice del Festival.

Ex Chiesa dell’Angelo – via Fanfulla, 22

Info: www.festivaldellafotografiaetica.it.

(16 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata