Majorino (PD): “Incredibile che il presidente Fontana non riferisca in aula su Pazzali”

“Io trovo incredibile che il presidente Fontana non faccia quello che hanno fatto il presidente del consiglio Meloni o il ministro dell’Interno Piantedosi, cioè intervenire pubblicamente nell’Aula competente, quindi quella del Consiglio regionale, su una vicenda molto inquietante che sta riguardando il nostro territorio e che chiama in causa direttamente il presidente di Fondazione Fiera, che è stato indicato dal presidente Fontana. Una vicenda che chiama indirettamente in causa, comunque, anche il presidente di Regione Lombardia, che è spesso citato nell’ambito di conversazioni. Non possiamo far finta di niente, non possiamo girarci dall’altra parte”.

Lo dichiara a margine dei lavori del Consiglio regionale il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, dopo che il presidente Fontana ha deciso di non rispondere alla richiesta, avanzata anche questa mattina in sede di riunione dei capigruppo, di riferire in Aula sulla vicenda dei presunti dossieraggi illegali su cui sta indagando la Procura di Milano.

“Mi colpisce questo sottobosco fatto di dossieraggi e commistioni tra rappresentanti in enti e nelle istituzioni. Insomma, io credo che non ci sia assolutamente da stare tranquilli rispetto a quello che emerge, ed è per questo che abbiamo bisogno di comportamenti trasparenti e inequivocabili. È il motivo per cui io, dall’inizio, ho ritenuto che il presidente di Fondazione Fiera dovesse dimettersi. E abbiamo bisogno anche di una forte presa di posizione pubblica da parte del presidente di Regione Lombardia che attualmente non c’è”.

(5 novembre 2024)

