A Milano presentazione di “Elena Guerrini. Archivio sentimentale della casa di famiglia”

Nell’ambito di BookCity Milano 24, venerdì 15 novembre 2024, alle ore 18.30, gli spazi di Nonostante Marras a Milano ospitano la presentazione del primo quaderno di poesia Elena Guerrini. Archivio sentimentale della casa di famiglia.

La presentazione dal titolo Può sempre servire non si sa mai. L’anima degli oggetti, la performance partecipata nel teatro di poesia di Elena Guerrini sarà un dialogo tra Federica Fracassi, attrice, Manuela Gandini, Naba, critica d’arte e giornalista de La Stampa, Gerardo Guccini, Docente di drammaturgia presso il DAR, Università degli studi di Bologna, Elena Guerrini, autrice, regista, performer, direttrice Festival A VEGLIA TEATRO DEL BARATTO e Pietro Marchionni, studente Naba di Fashion Design, che racconteranno le suggestioni della performance portata al Piccolo Teatro di Milano a settembre 2024 in occasione del Festival IMMERSIONI 24. (Segue lettura performativa dei testi poetici e firmacopie).

Per la performance Elena Guerrini ha raccolto in una stanza immersiva ispirata agli anni Settanta, attraverso una call to action lanciata su Instagram, migliaia di centrini all’uncinetto, uniti insieme e cuciti sull’abito dell’artista, memoria del lavoro manuale, della casa, del tempo lento, dell’artigianato femminile e degli affetti familiari. Il pubblico era invitato a entrare nella stanza, riempita di “oggetti d’affezione” trovati nelle case di famiglia dei partecipanti, attraverso delle tende ricavate dalla cucitura di più centrini, reggendo in mano un filo rosso, simbolo di connessione di anima e cuori, omaggio all’artista Maria Lai.

Elena Guerrini è performer, autrice e attrice, formatasi al Dams di Bologna, allieva di Umberto Eco, Giuliano Scabia e Gerardo Guccini. Ha fatto parte della Compagnia Teatro della Valdoca di Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi e in seguito, dal 1995 al 2008, ha lavorato nella Compagnia Pippo Delbono in Italia e all’estero. Al cinema ha partecipato come attrice nei film di Pappi Corsicato, Pupi Avati, Alfonso Arau, Giuseppe Bertolucci e nella Pazza Gioia di Paolo Virzì. Ha pubblicato Orti Insorti (Stampa Alternativa, 2009) e Bella Tutta (Garzanti, 2012) L’ essenza della Maremma in un tè (Narra Food, 2018).

Dal 2007 ha intrapreso un percorso autonomo con sue creazioni artistiche indipendenti che indagano memoria, natura, cultura e corpo, toponomastica e teatro civile tra performance, letture, installazioni e spettacoli di cui è autrice e regista. Sempre dal 2007 ha ideato e dirige l’associazione cuturale Creature Creative e il festival A VEGLIA TEATRO DEL BARATTO che si svolge a Manciano (GR).

(11 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata