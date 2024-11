“Sui nidi gratis troppi errori dalla Regione”. Il PD Bussolati: “La Regione chieda scusa”

“Il sistema informatico di Regione Lombardia sta facendo davvero tanti errori e credo che i cittadini meritino più rispetto. Occorre chiedere scusa. Oltre al bando Nidi Gratis, oggi è anche andato in tilt per l’ennesima volta il software in uso ai medici di base, che sono furenti perché così non riescono a lavorare e lo devono anche spiegare ai pazienti. Evidentemente sul fronte informatico in Regione ci sono problemi seri che vanno affrontati.”

Lo dichiara il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati alla notizia del malfunzionamento del sistema informatico regionale all’apertura, oggi alle 12, del bando Nidi gratis, rivolto alle famiglie con figli all’asilo nido. I fondi risultavano erroneamente esauriti già dopo un’ora a causa di un errore tecnico, e la Regione ha dovuto fronteggiare la rabbia di chi si era visto rifiutare la domanda.

(11 novembre 2024)

