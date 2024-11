Majorino (PD), la “Destra in Lombardia attacca le istituzione europee nel giorno di Fitto, cosa ne pensa Meloni?”

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale dem, dopo l’approvazione di una mozione con cui viene biasimato il recente rapporto ECRI. La mozione è stata approvata dalla sola maggioranza, dopo l’abbandono dell’Aula da parte di tutta l’opposizione per protesta contro le parole dell’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, che ha attaccato gli esponenti di centrosinistra, riferendosi al rapporto, ammonendoli “ad andare a dire ai vostri amici in Europa di raccontare meno palle” alla commissione ECRI, accusandoli di essere “elettoralmente impotenti e incapaci” e ancora “non in grado di manifestare un pensiero che abbia un costrutto” e di “attaccarsi a calunnie e improperi”. Non solo, La Russa, sempre rivolto ai banchi dell’opposizione, ha detto che “quando parlate di polizia vi viene subito l’orticaria, fatevi curare, vi possiamo indirizzare a qualche medico”, e infine, “siamo disponibili noi di destra a spiegarvi cosa sia la trasparenza, la verità e la democrazia, quella vera”.

A questo punto il centrosinistra ha protestato vivamente, ha chiesto le scuse di La Russa, che non sono arrivate, e ha quindi abbandonato l’Aula.

(12 novembre 2024)

