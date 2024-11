Made 4 Art presenta Alda Maria Bossi | Tommaso Cervone “Sguardi interiori” a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Lo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Milano, nel cuore di Brera, Sguardi interiori, mostra bipersonale della pittrice Alda Maria Bossi e del fotografo Tommaso Cervone, progetto a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

L’esposizione si basa su un armonico dialogo tra le opere di due artisti che hanno recentemente collaborato con Made4Art, autori tra loro differenti per formazione, percorso e specificità tecniche e artistiche, ma accomunati da una particolare visione del mondo e delle cose. Se nelle composizioni pittoriche di Alda Maria Bossi il ricorso a un’essenzialità delle forme, ricercata tramite uno studiato gioco di rapporti tra elementi geometrici, dà origine a paesaggi naturali o urbani che sfuggono a coordinate spaziotemporali, complice anche una luminosità diffusa, omogenea, pregnante, nelle immagini fotografiche di Tommaso Cervone, realizzate tramite il ricorso al digitale e allo smartphone, è possibile riscontrare gli sfondi e i contesti dove si svolge la vita di tutti i giorni, comune e per questo più vera – spesso e volentieri scorci della sua Milano –, nel rapporto tra le persone e i luoghi in cui esse conducono la propria esistenza.

Una sapiente ricerca sulla presenza del colore, la stretta relazione tra città e natura, la pressoché totale assenza della figura umana, che tuttavia lascia abbondanti tracce di un passaggio, se non altro negli edifici che si intravedono sullo sfondo, sono elementi che i due artisti condividono in un inaspettato dialogo tra pittura e fotografia. Bossi e Cervone esaminano la realtà esterna con attenzione e poesia, in maniera personale e intima, riportandola all’osservatore attraverso originali interpretazioni e inedite suggestioni: sguardi sul mondo che sono anche, soprattutto, sguardi interiori.

La mostra è accessibile dal 22 novembre al 5 dicembre 2024 con opening martedì 26 novembre dalle ore 18 alle 20; apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, il sabato dalle ore 15 alle 18.

Alda Maria Bossi | Tommaso Cervone

Sguardi interiori

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART

Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

22 novembre – 5 dicembre 2024

Opening martedì 26 novembre ore 18 – 20

(13 novembre 2024)

