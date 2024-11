Al Teatro Carcano per “Follow the Monday”, Piergiorgio Odifreddi con “La musica dei numeri “

Proseguono al Teatro Carcano i Follow The Monday, gli appuntamenti culturali del lunedì sera milanese dedicati al pensiero, alla riflessione e al dialogo. Lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20:30 sarà di scena Piergiorgio Odifreddi con La musica dei numeri, conversazione matematico-sonora con interventi (anche musicali) di Valentino Corvino.

Mettere insieme un matematico appassionato di musica e un musicista che con i numeri proprio non se la dice è una vera e propria sfida al destino. E proprio il destino con la D maiuscola ha fatto incontrare Piergiorgio Odifreddi e Valentino Corvino: ambedue cattedratici (Università e Conservatorio), ambedue di facile parola ed avvezzi alle performance radiofoniche, televisive e teatrali, mettendo insieme differenze e somiglianze, hanno costruito un concerto numerico che a poco a poco si trasforma in numero concertistico.

PIERGIORGIO ODIFREDDI

Piergiorgio Odifreddi (Cuneo, 13 luglio 1950) è un matematico, logico, saggista e accademico italiano. Oltre che di matematica, nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia.

Ha al suo attivo una produzione saggistica su argomenti di vario genere che mirano a mostrare la pervasività della scienza in generale, e della matematica in particolare, nella cultura umanistica: soprattutto nella letteratura, nella musica e nella pittura, ma anche nella filosofia e nella teologia. La sua produzione in quest’ultimo campo ha però ricevuto più attenzione per gli aspetti critici nei confronti della religione, che per quelli divulgativi della scienza e della matematica

Odifreddi ha intervistato numerosi protagonisti della scienza e della matematica, e 50 colloqui con vincitori del Premio Nobel o della Medaglia Fields sono stati raccolti in Incontri con menti straordinarie.

VALENTINO CORVINO

Compositore delle musiche di oltre 30 produzioni di teatro, danza e cinema, ha composto e diretto l’opera lirica Mettici il cuore (2019) su commissione del Teatro Coccia di Novara, il musical per famiglie Favole al Telefono (2018) su commissione della Fondazione AIDA di Verona, l’opera-balletto Il viaggio della Pigotta (2017) per l’UNICEF, il balletto The space between per la Fondazione Pistoletto-Cittadellarte. I suoi lavori sono stati eseguiti in Italia ed Europa, in collaborazione con intellettuali e artisti come V. Sgarbi, M. Travaglio, C. Augias, P. Odifreddi, M. Hack, don A. Gallo, I. Ferrari, V. Lodovini. Diplomatosi in Direzione d’Orchestra con menzione speciale presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, ha diretto l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e molte altre compagini orchestrali e cameristiche europee. Ha diretto ed arrangiato progetti sinfonici crossover con artisti della musica e del teatro come The Swingle Singers, Morgan, A. Ruggiero, B. Harper, M. Ovadia, I. Forte. È primo violino e solista del FontanaMIX Ensemble ed è membro dell’Arké String Quartet, gruppi con cui si è esibito in tutto il mondo ed inciso diversi cd e dvd. Vanta collaborazioni con artisti come S. Sciarrino, S. Gubaidulina, T. Gurtu, S. Bollani, M. Ovadia, E. Rava, E. Pieranunzi, G. Mirabassi, R. Marcotulli, J. Cura, Mina, L. Dalla, Morgan, Vasco Rossi, A. Celentano, C. Baglioni, R. Zero, A. Ruggiero, Jovanotti, L. Pausini, E. Ramazzotti, Elio e le storie Tese, S. Bersani, F. Renga etc. È stato membro stabile dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna dal 1997 al 2017.

(15 novembre 2024)

