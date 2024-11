“Mamme in Scena” con il Teatro Carcano

Dalla rinnovata collaborazione tra il Teatro Carcano di Milano e il centro Humanitas per lei dell’ospedale Humanitas San Pio X di Milano, al via una nuova edizione de “La salute femminile va in scena”: teatro e prevenzione insieme in un’esperienza laboratoriale pensata per offrire alle donne occasioni di incontro, riflessione e sensibilizzazione sull’importanza di stili di vita sani e sulla prevenzione, ma anche sul ruolo della donna nella società attuale, oltre ogni pregiudizio.

Il primo laboratorio, gratuito, è in programma sabato 30 novembre presso il centro Humanitas per lei, e sarà rivolto alle mamme e alle future mamme, che potranno affrontare ansie e paure attraverso un’esperienza di movimento, recitazione, ascolto e confronto con le proprie compagne di laboratorio.

Il laboratorio sarà condotto dalla drammaturga, regista e attrice Silvia Gallerano. Insieme a lei saranno presenti le specialiste di Humanitas per lei: un team multidisciplinare dedicato alla salute femminile in tutte le fasi della vita.

Silvia Gallerano sarà protagonista anche il 29 e 30 novembre al Teatro Carcano con SVELARSI. Una performance riservata alle donne e chi si sente tale, per riappropriarsi dello spazio negato loro dal patriarcato. Un vero e proprio rito propiziatorio, unico e originale, per esplorare l’identità femminile a trecentosessanta gradi.

La salute femminile va in scena è un virtuoso e innovativo progetto che sfrutta la potenza dell’arte teatrale e il suo linguaggio esperienziale per promuovere la salute della

donna. Un’occasione per portare fuori dall’ospedale importanti consigli clinici di prevenzione, diagnosi e cura, e un’occasione per portare l’arte performativa fuori dal teatro come efficace strumento educativo capace di influenzare positivamente le persone. Un

impegno rafforzato dai dati: nonostante la prevenzione sia un fattore chiave per la salvaguardia della salute femminile, buona parte delle donne italiane non si è sottoposta nell’ultimo anno a screening per cancro, malattie cardiache, diabete o malattie/infezioni sessualmente trasmissibili. Senza dimenticare che, negli ultimi anni, è aumentata l’incidenza di tumori.

Un felice connubio, quello tra il centro Humanitas per lei, che con team multidisciplinari e percorsi clinici personalizzati garantisce qualità e sicurezza delle cure con un’attenzione ai

bisogni specifici di salute delle donne in ogni fase della vita, e il Teatro Carcano, diretto dal 2021 da tre donne coraggiose, che si prepara ad avviare la nuova stagione mantenendo vivo uno dei punti forti che ha contraddistinto la programmazione a cura della nuova direzione artistica: la particolare attenzione allo sguardo femminile, per interpretazione e tematica.

MAMME IN SCENA

SABATO 30 NOVEMBRE ORE 15.00

Dall’allattamento esclusivo al seno al cesareo fino al rientro al lavoro e all’accettazione del proprio corpo nel post parto. L’incontro vuole dare alle future mamme, attraverso il teatro e strumenti di comunicazione alternativi a quelli consueti, la possibilità di affrontare ansie, paure, tabù attraverso un’esperienza di movimento, recitazione, ascolto e confronto con le proprie compagne di laboratorio. Nessun pregiudizio o valutazione, solo la libertà di esprimersi e di approfondire ogni scelta ed opportunità.

Cosa sperimenterai nel corso del laboratorio?

– Un contatto profondo con il proprio corpo, una connessione con le proprie sensazioni ed emozioni senza giudizio.

– La rielaborazione positiva e concreta di inquietudini e speranze

La valorizzazione del proprio ruolo di donna e mamma nella rete familiare e sociale

– Condivisione, emozione, normalizzazione, empatia, accettazione sono solo alcune delle parole che hanno utilizzato le partecipanti della scorsa edizione per descrivere l’esperienza vissuta nel corso del laboratorio.

Il laboratorio in collaborazione con il Teatro Carcano si svolge con la drammaturga, regista e attrice Silvia Gallerano.

SABATO 30 NOVEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 al Centro Humanitas per lei – Ospedale Humanitas San Pio X, via F. Nava 31, Milano. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a questo link.

(19 novembre 2024)

