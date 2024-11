Majorino (Pd) sul Pio Albergo Trivulzio: “Preoccupazione, gli inquilini rischiano di fare le spese del conferimento degli immobili a Invimit”

di Redazione Politica

“Ha totalmente ragione la consigliera Carmela Rozza. La decisione del Pio Albergo Trivulzio di conferire il patrimonio di pregio a Invimit non può che destare profonda preoccupazione. Il fatto poi che l’amministrazione comunale di Milano sia stata così malamente informata non fa che alimentare in noi il sospetto di un’operazione frettolosa, che gli inquilini rischiano di pagare sulla propria pelle”.

Dichiarazione del capogruppo del Pd in consiglio regionale e responsabile nazionale Casa Pierfrancesco Majorino a seguito dell’affidamento del patrimonio immobiliare del Pat a Invimit Sgr.

(22 novembre 2024)

