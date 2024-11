Erratum presenta “A Constructed World- The development of a voice” a cura di Sergio Armaroli, Steve Piccolo

Il lavoro di A Constructed World (fondato a Melbourne nel 1993, con sede a Parigi) consiste in un ampio progetto di making-speech-material, proceeding-without-knowing e uso di tutto quello che si trova a portata di mano in azioni, installazioni ed eventi. Il duo ama la compagnia degli altri e spesso invitano amici e colleghi a partecipare a lavori e conversazioni nel tentativo di contrastare i discorsi restrittivi e i processi tediosi che attualmente pervadono lo spazio dell’arte e della politica contemporanee.

Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti.

Curata da Oxana Maleeva, Rabotaroom è una galleria di ricerca nell’ambito dell’arte contemporanea e del design, le cui ambizioni si estendono ben oltre i confini del semplice spazio espositivo, per produrre nuove opere e concetti innovativi.

ERRATUM

Erratum: what is the place for sound art?

Viale Andrea Doria 20, Milano

Mostra a cura di / Exhibition curated by Sergio Armaroli, Steve Piccolo

3 – 7 dicembre / December 2024

Inaugurazione 3 dicembre, ore 19 / Opening 3 December, 7 pm

Rabotaroom

Via Sansovino 27, Milano

Concerto / Concert ACW

4 dicembre 2024, ore 21 / 4 December 2024, 9 pm

con / with Steve Piccolo, Sergio Armaroli, Michele Robecchi e / and special guests

(26 novembre 2024)

