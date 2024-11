Majorino (Pd) sui fatti di Corvetto: ”Oltre a ferme azioni di contrasto all’illegalità servono interventi di recupero sociale e prevenzione”

“Al Corvetto non basta l’azione ferma e netta per contrastare ogni forma di illegalità, azione che è ovviamente necessaria. Serve anche molto altro, a partire da interventi di recupero sociale, formazione e prevenzione. Il quartiere è vitale e ricco di iniziative sociali e si può vincere la scommessa del suo riscatto. Questo non si può fare mettendo tutti i ragazzi presenti nel ghetto generalizzato della violenza. Peraltro gli esponenti della destra invece di attaccare l’amministrazione comunale dovrebbero domandarsi perché continuano a lasciare marcire nel degrado il quartiere di case popolari dell’Aler, che è di proprietà di Regione Lombardia, dove ci sono centinaia di appartamenti vuoti, abbandonati all’incuria. Varrebbe la pena non gettare altra benzina sul fuoco e costruire un’azione comune delle istituzioni, volta al recupero e al rilancio del quartiere. Ma vedo che in queste ore, con ancora sotto gli occhi il corpo di un ragazzo morto e una famiglia distrutta, .

Dichiarazione del capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino, che questa sera ha partecipato ad alcuni incontri nel quartiere Corvetto con il segretario del Pd metropolitano Alessandro Capelli. Nei prossimi giorni Majorino parteciperà di nuovo ad alcuni incontri coi cittadini del quartiere con la consigliera regionale Carmela Rozza.

(26 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata