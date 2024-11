Majorino (PD): “Feltri si dimetta. Meloni e Fontana prendano le distanze. Non c’è posto in Lombardia per il razzismo”

“Le dichiarazioni di Vittorio Feltri sono, ancora una volta, abominevoli e inaccettabili: deve dimettersi. Fontana e Meloni abbiano il coraggio di prendere le distanze, una volta per tutte, da un consigliere regionale che continua a esprimere posizioni violente, razziste e cariche d’odio, alimentando pericolose divisioni e umiliando migliaia di cittadini. Il loro silenzio davanti a tutto ciò sarebbe una complicità imperdonabile”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Pierfrancesco Majorino dopo le violentissime e inaccettabili dichiarazioni di Vittorio Feltri, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia che ha dichiarato: “Ai musulmani sparerei in bocca, a tutti. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”.

L’agghiacciante dichiarazione è stata pronunciata ai microfoni de La Zanzara di Radio24 da Vittorio Feltri, protagonista di un botta e risposta con David Parenzo – che definire vivace è un eufemismo – sui disordini avvenuti nel quartiere di Corvetto dopo la morte del 19enne Ramy Elgaml.

(30 novembre 2024)

