Stramilano SottoZero. Faceva un freddo cane ma erano 4mila

Nell’attesa di potere partecipare alla Stramilano! classica in programma per il 23 marzo 2025 le cui iscrizioni sono già aperte sul sito internet www.stramilano.it, oltre 4.000 runners hanno preso parte alle seconda edizione di Stramilano SottoZero, la corsa cittadina che si è corsa nella mattina del 1 dicembre ha registrato il sold out di iscrizioni, tra atleti professionisti e corridori amatoriali.

Il percorso a circuito chiuso di 5km ha animato il quartiere della nuova Milano, CityLife, sfidando il clima molto rigido con il benvenuto della Fanfara dei Carabinieri che ha suonato l’Inno Nazionale.

Vince. tra i maschi, Paolo Tirelli con il tempo di 33’10” seguito da Andrea Nannizzi (33’15”), con Federico Dorelli (33’21”)al terzo posto; tra le donne ha vinto per il secondo anno di fila la Keniota Maria Gorette Subano con il tempo di 36’20”, secondo posto per Nicole Coppa (36’55”), terza Benedetta Broggi (37’19”).

(1 dicembre 2024)

